В вопросе освобождения Херсона, по словам военного эксперта, стратегически изменилась только одна важная деталь – оккупанты решили бороться за город, информирует «НБН» со ссылкой на «Эспрессо».

Черник отметил, что на намерение российских захватчиков не отдавать Херсон без боя указывает их активность на правом берегу Днепра. Этот район страна-агрессор насыщает войсками, что свидетельствует о подготовке к контрнаступлению украинских защитников.

Эксперт добавил, что сложно сказать, увенчаются ли успехом такие действия врага, однако ВСУ удалось нащупать болевую точку россиян на Херсонщине – снижение логистического обеспечения оккупантов.

Украинские военные, нанося удары по мостах и понтонных переправах, лишают возможности путинские подразделения получить все необходимое, в частности, воду, продукты и медикаменты. Нарушение логистических путей врага обязательно приведет к истощению захватчиков.

Военный эксперт Александр Коваленко предполагает, что правый берег Днепра в Херсонской области станет для россиян вторым Змеиным. По его мнению, переброс личного состава и техники в этот район оккупантами – самоубийство.