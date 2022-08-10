Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Национальной гвардии Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

«У войск России очередная потеря. Еще один штурмовик Су-25. Во время налета вражеских сил на Запорожском направлении, боец Национальной гвардии Украины осуществил пуск ракеты из ПЗРК «Игла», поразив средство боевой авиации РФ. После того, как цель была поражена украинским защитником, за лесополосой произошел взрыв. Падение самолета оккупантов произошло на временно захваченной территории и было официально подтверждено. Мишень была ликвидирована».

При этом в Национальной гвардии Украины отметили, что точный выстрел осуществил сослуживец уже хорошо известного оккупантам «Запорожского мстителя». Он также является бойцом НГУ срочной службы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Вооруженные силы Украины сбили самолет врага возле Новой Каховки.