В интервью «РБК-Украина» военный озвучил примерное количество вражеских БТГ в Запорожской и Херсонской областях. По его словам, в этих регионах находятся около 25 батальонных тактических групп, информирует «НБН».

Марченко заверил, что Вооруженные силы Украины готовы встречать путинские войска на этих территориях и противостоять им. Генерал подчеркнул, что российских захватчиков здесь никто не боится и никто не собирается обращаться в бегство.

Ранее военный эксперт Петр Черник сообщил, что «освободители» изменили свое решение по Херсону. Россияне решили, что они не отдатут город без боя. Об этом свидетельствует активность путинских захватчиков в этом регионе, которые ведут подготовку на правом берегу Днепра к контрнаступлению ВСУ.