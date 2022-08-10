Минобороны РФ заявило, что взрыв на аэродроме в Новофедоровке в аннексированном Крыму произошел якобы не из-за атаки, а по причине детонации боеприпасов. Версия оккупантов повеселила Гиркина, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал террориста.

«Вот лежали себе, а потом взяли и взорвались», — пошутил бывший главарь «ДНР», отметив, что сценарий такого развития событий один на миллион.

Экс-офицер ФСБ РФ с насмешкой отметил, что в армии Путина случаются чудеса, а «фанерный маршал» Сергей Шойгу и его соратники «не могут обманывать».

Гиркин вспомнил, как министр обороны России «немножко увлекся» и солгал о 30 000 добровольцев из Сирии, которые якобы жаждали участвовать в войне против Украины, а также о его заверениях, что ВС РФ «снабжены всем необходимым».

Отметим, что террорист регулярно критикует военное командование путинских войск, в частности, мнистра обороны РФ Сергея Шойгу. В обращении к Путину Гиркин назвал главу Минобороны виновным в провале «спецоперации» в Украине, призвав выдвинуть ему обвинение и наказать за поражение России в войне.