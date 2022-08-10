Как информирует «НБН», в материале The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника, удар по авиабазе в АРК был нанесен бойцами украинского спецназа.

Согласно данным источника, данное событие неминуемо приведет к ухудшению военной ситуации в Украине. Другими словами, будет эскалация конфликта.

Также издание отмечает, что нанесенный по оккупированному Крымскому полуострову удар показывает то, что Вооруженные силы Украины могут наносить удары по тылу войск России, а также бить с большого расстояния.

Насколько известно, вчера, девятого августа, на территории незаконно аннексированного Крыма прогремели взрывы. Место, где все это происходило – российская авиационная база в Новофедовке.

Ранее удар по авиабазе в Крыму прокомментировал военный эксперт Олег Жданов, отметив, какое вооружение для этого могло быть использовано.