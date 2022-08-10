Трохимец отметил, что 24 февраля на территорию нашей страны вошли элитные подразделения оккупантов с множеством военной техники, намереваясь осуществить быстрый захват столицы и всей Украины, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Кремлевский диктатор отправил на Киевщину элитные подразделения, однако несмотря на их высокий уровень боевой готовности, украинские защитники одержали победу в битве за столицу и отогнали «освободителей» из северных регионов.

По словам «азовца», если в первый месяц против ВСУ шла «спецура» ВС России, то на сегодняшний день против нас воюет намного меньше профессиональных военных в путинских подразделениях.

Кремль восполняет потери оккупационных сил «кадыровцами», «мобилизованными» гражданами из отдаленных регионов РФ без боевого опыта, то есть, в армию набирают всех, кого удастся отправить на фронт. Теперь захватчики берут количеством военных, а не их качеством.

Трохимец обратил внимание на то, что «освободители» также перестали выводить свою военную технику на поле боя, поскольку ее количество существенно сократилось, благодаря успешной работе украинских защитников. Россияне уже не идут колонами, как это было раньше, поскольку боятся вооружения ВСУ.

В частности, путинских военных деморализуют РСЗО HIMARS, которые передали армии Украины США. В Институте изучения войны сообщили, что Кремль принял решение набрать добровольцев в регионах РФ, чтобы продолжать «спецоперацию».