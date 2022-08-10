В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина военный эксперт высказался о «хлопках» в оккупированной Новофедоровке. Жданов предположил, каким оружием армия Украины могла нанести удар по авиабазе оккупантов, информирует «НБН».

По его мнению, ВСУ могли применить в Крыму противокорабельную крылатую ракету Harpoon либо дальнобойными ATACMS, передачу которых из Америки в Украину пока официально не подтвердили.

Говоря о протвокорабельных комплексах Harpoon, военный эксперт подчеркнул, что такими ракетами так же можно поражать наземные цели.

Жданов напомнил, что на четвертой встрече министров обороны на базе «Рамштайн» было решено не озвучивать весь перечень вооружения, которое Запад передает украинским военнослужащим, что может быть неприятным сюрпризом для путинских оккупационных сил.

Напомним, что в Вашингтоне прокомментировали атаку ВСУ на авиабазу российских захватчиков в оккупированной Новофедоровке. В США поддержали усилия украинских защитников.