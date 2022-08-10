Правозащитники отмечают, что если призывник не хочет поступать на службу в армию, его желание не берут во внимание, поскольку это его конституционная обязанность, а не право или привилегия, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Специалисты подчеркивают, что, согласно действующему законодательству, если украинский гражданин является военнообязанным, никто не будет учитывать хочет ли он поступать на службу.

Однако военнобязанных не имеют права отправлять на фронт без должного обучения, что обозначено в украинском законе. Призывники, прежде, чем отправиться в зону боевых действий, должны пройти подготовку от 7 до 20 дней.

Юристы советуют призывникам, в случае произвола в воинской части, обращаться к командиру с рапортом. В документе нужно просить направление на обучение, или указать отсутствие амуниции или другую причину, по которой вы сейчас не можете отправиться на первую линию фронта.

Ранее адвокат высказался о мобилизации женщин в Украине. Он объяснил, должны ли студентки становиться на военный учет.