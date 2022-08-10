Российское пропагандисткое издание «РИА Новости» сообщило, что «власти ЛНР» решают вопрос восстановления «освобожденных» населенных пунктов Луганской области, в частности, Попасной, информирует «НБН».

СМИ процитивовало ставленника Кремля Леонида Пасечника, который заявил, что скорее всего заниматься восстановлением города не будут. По его словам, в этом «нет смысла», поскольку населенный пункт разрушен полностью.

«Глава народной республики» оккупированного Донбасса отметил, что сейчас идет подсчет жителей Попасной, которые нуждаются в жилье. Он добавил, что часть горожан не хотят никуда уезжать.

Отметим, что до полномасштабного нападения путинской армии на Украину в Попасной проживало более 20 000 человек. В мае ВСУ были вынуждены отступить из города, который российские захватчики разрушили практически на 95%.

В то же время россияне рвутся восстановить разрушенный ими же Мариуполь, на что Кремль готов выделить больше 60 миллиардов рублей. Для этого Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ представило «концепцию развития» города.