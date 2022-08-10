Главарь «народной республики» Донбасса заявил, что «суд» над пленными украинскими военнослужащими, среди которых есть защитники «Азовстали», проведут до конца августа, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По словам «главы ДНР», «трибунал» состоится в оккупированном Мариуполе, и сейчас российские захватчики активно готовят «исчерпывающую доказательную базу». Террорист подчеркнул, что они хотят, чтобы «судилище» прошло «максимально открыто» и с участием «различных международных деятелей».

Также традиционно Пушилин цинично сделал виноватым в кровопролитии в Украине «киевский режим», снимая ответственность за войну с российских захватчиков.

Отметим, что в мае главарь «республики» призывал судить украинских защитников как «военных преступников», ссылаясь на «запрос граждан и общества».

Как сообщалось, в Следственном комитете РФ заявили о намерении создать «международный трибунал», чтобы осудить Украину за ее «преступления» на Донбассе.