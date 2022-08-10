В интервью «РБК-Украина» военный рассказал, что сотрудники Федеральной службы безопасности России между собой ведут разговор о том, что они не смогут воплотить в жизнь сценарий, который сработал восемь лет назад в Крыму, информирует «НБН».

Марченко отметил, что херсонцы настроены очень проукраински, что мешает россиянам реализовать сценарий со «всенародным голосованием», как это было в 2014 году на территории захваченного Крымского полуострова.

Генерал добавил, что ФСБшники признают как факт то, что им не удастся провести «референдум» в Херсоне, поэтому продумывают другие меры.

Отметим, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков высказался о проведении псевдореферендумов на территории Херсонской и Запорожской областей. Пресс-секретарь Путина лицемерно отметил, что Россия якобы не планирует проведение «голосования», поскольку это инициатива жителей этих регионов.