Один из военных РФ рассказал, как его истязали за отказ ехать на войну в Украину. Его и других солдат привезли в Брянку, где их «убеждали» отправиться на передовую, информирует «НБН» со ссылкой на The Insider.

Сначала у них состоялась беседа с психологом, после с полковником, который приказал им выбирать между двумя вариантами – оправкой в СИЗО или на фронт. Солдаты выбрали следственный изолятор, поскольку верили, что их просто запугивают.

В результате «отказников» отправили в подвал, где они просидели без еды шесть часов. Часть военных приняла решение ехать на передовую, остальных вывезли в непонятное место, где их истязали.

По словам россиянина, их посадили в комнату метр на метр по три человека, всем завязали глаза и руки. Там они провели 27 часов без еды, воды и туалета. После этого вновь их спросили, будут ли они ехать на фронт. Несколько военных согласились отправиться на передовую, оставшихся избили и угрожали прострелить колени, поэтому они тоже изменили свое решение.

Солдат получил ранения и смог вернуться на родину. Он отметил, что намерен обратиться в Следственный комитет РФ с заявлением об истязаниях.

Ранее расследователи опубликовали рассказал контрактника армии РФ. Военный рассказал, куда отправляют и что делают с солдатами, которые отказываются участвовать в «спецоперации».