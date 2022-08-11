В интервью «РБК-Украина» Марченко ответил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы освободить временно захваченный россиянами Херсон, информирует «НБН».

Генерал убежден на 100%, что город будет деоккупирован до конца этого года, кроме того, к этому времени армия Украины также должна закончить основную фазу войны и перейти к локальным боевым действиям.

Военный отметил, что он знает, как сильно херсонцы ждут прихода украинских защитников, однако не может точно сказать, когда именно это произойдет.

В то же время он не сомневается, что это будет не так долго, как все ожидают, жителям региона нужно продержаться еще немного и вскоре они «все увидят и услышат».

Также Марченко высказался о проведении фейкового референдума россиянами в Херсоне. Генерал считает, что оккупанты откажутся от такого сценария. По его словам, это обсуждается на уровне ФСБ РФ.