В интервью изданию «Обозреватель» военный сообщил, что Крымский мост все еще остается целью для армии Украины, однако в ближайшее время ВСУ не будут обстреливать конструкцию, информирует «НБН».

Маломуж объяснил, что страна-агрессор максимально защизает Керченский мост, поэтому его сложно разрушить, в отличие от Антоновского моста, по которому украинские защитники могут системно наносить удары. Для ликвидации этой конструкции нужны большие боевые средства и средства для подавления системы противовоздушной обороны врага.

Генерал отметил, что на сегодня нет срочной необходимости уничтожать Крымский мост. Однако во время наступления на Запорожском и Херсонском направлениях, когда будет возможность взять путинские войска в кольцо, по констукции нанесут удар, чтобы нарушить поставки вооружения и техники захватчикам.

Отметим, что генерал-майор Дмитрий Марченко считает, что разрушение Керченского моста – тактическая необходимость, однако для реализации этой задачи нужно реализовать одно условие.