В интервью журналистке Наталье Влащенко российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин выразил мнение о том, что удар по аэродрому в Новофедоровке – попытка ВСУ пристреляться и показать оккупантам, что армия Украины может атаковать и другие цели на территории Крымского полуострова, информирует «НБН».

Он отметил, что в России поняли этот сигнал и теперь думают над тем, как действовать дальше. Командование захватчиков осознало, что украинские защитники имеют оружие, которым можно поразить цель на расстоянии более 200 километров, поэтому они не могут гарантировать сохранность Крымского моста или ЧФ РФ.

Фейгин обратил внимание на то, что Кремль попытался преподнести россиянам удар по авиабазе как случайность, а не спланированную атаку ВСУ. Если ранее Москва обещала реакцию в случае, если Украина «тронет» Крым, что сейчас «освободители» пытаются избежать эскалации конфликта, потому врут потребителям пропаганды о ситуации в Новофедоровке.

В то же время сами жители полуострова не поверили рупорам Путина, о чем свидетельствуют огромные очереди на выезде из Крыма. Поток выезжающих людей говорит о том, что они не верят в способность Кремля их защитить.

«Хлопки» в Новофедоровке прокомментировал и военный эксперт Олег Жданов. Он рассказал, из какого оружия украинские военные могли нанести удар по аэродрому оккупантов.