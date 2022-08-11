В интервью изданию «Украинская правда» министр обороны рассказал, что путинские войска атаковали Украину 24 февраля, не сформировав ударные группировки в полном смысле военного искусства, информирует «НБН».

Резников отметил, что об этом ему стало известно от военных Генштаба. Глава Минобороны объяснил, что на всех рискованных зонах у армии Путина не обнаружили признаки завершенного формирования масштабной ударной группировки, которая предполагает органы управления и обеспечения, госпитали, логистические цепочки и сами боевые элементы.

Благодаря такому промаху российских захватчиков, ВСУ последовательно освободили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Командующий ОК «Север» признался Резникову, что его поразило то, что военные РФ нарушили свои же правила и инструкции.

По правилам войны сначала идет обработка территории артиллерией, далее едут танки и после появляется пехота. У «освободителей» артиллерия оказалась позади, ведь они на танках и БТР поехали брать столицу.

Министр отмечает, что оккупанты настолько были уверены в своей быстрой победе, что пошли в наступление без должной подготовки. Поэтому украинские защитники очень легко нарушали логистические пути ВС РФ.

Ранее Резников заявил, что войну можно закончить до конца года, однако при выполнении определенных условий, которые поспособствуют этому.