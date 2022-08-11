Как пишет «НБН» со ссылкой на сообщение, озвученное Анной Маляр и заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексеем Громовым во время брифинга, информация о причастности украинских военных к взрывам в Крыму не подтверждена, хотя результат произошедшего вполне удовлетворяет наших защитников.

Дословно из сообщения Громова:

«Каждый из украинских военнослужащих в действительности имел бы желание быть к этому причастным».

В это же время Анна Маляр напомнила, что никаких официальных подтверждений или заявлений о возможной причастности Вооруженных сил Украины по состоянию на текущий момент нет. В частности, она обратилась с призывом к украинцам не доверять источникам информации «без фамилии».

Ранее российский правозащитник Марк Фейгин озвучил странную реакцию РФ на удары по Крыму.