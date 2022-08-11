Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграмм-канал «Энергоатома», в результате нанесенного удара российской стороной повредилась насосная станция хозяйственно-бытовых стоков. Рядом с местом удара зафиксировано сильное задымление.

Дословно из опубликованного сообщения:

«Ситуация вокруг обострена. В непосредственной близости расположены источники излучения. Были повреждены несколько датчиков».

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW, Соединенные Штаты Америки) рассказали, зачем оккупационным силам так сильно нужны атомные электростанции Украинского государства.