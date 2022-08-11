С 24 февраля жизнь на временно захваченных территориях Донбасса превратилась в настоящий ад. После того, как Россия развязала полномасштабную войну, оккупанты в ОРДЛО показали местным жителям свое истинное лицо. Страдают от путинских военных даже те, кто считает себя «гражданами РФ», информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Помимо того, что критическая инфраструктура в регионе практически не функционирует и людям приходится выживать без водоснабжения и газа, «освободители» разрушают их дома и мародерствуют.

Жители Донбасса массово жалуются на то, что российские военные уничтожают их жилье, автомобили, а также «паркуют» свои танки в их гаражах.

Помимо этого, оккупанты воруют все, что видят. Захватчики грабят квартиры, аптеки, магазины, школы. В одном районе сообщили о «загадочном исчезновении» более 30 машин. Не брезгут россияне залезать и в подвалы, откуда выносят овощи. Также «освободители» украли зерно, сорвав посевную.

Чтобы заставить местных молчать о их преступлениях, оккупанты используют излюбленную тактику – угрозы и устрашения. Люди признаются, что они 8 лет не видели таких зверств со стороны захватчиков.

Отметим, что в населенных пунктах ОРДЛО жизнь существенно изменилась после вторжения армии РФ в Украину в феврале. Впервые с 2014 года Донецк прочувствовал на себе последствия войны. Жители «столицы ДНР» вынуждены пить техническую воду, купаться в реке и ходить в туалет в ведра.

Похожая ситуация сложилась в Горловке. Оккупанты травят местных жителей водой, которую привозят из чрезвычайно опасных хранилищ.