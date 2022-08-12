Как информирует «НБН» со ссылкой на «Новое время», в СНБО высказали мнение относительно того, что нужно делать с людьми.

Согласно словам Данилова, государственных изменников, тех, которые начали сотрудничать с врагом во время боевых действий, нужно наказывать. В первую очередь, речь идет о тех, которые «сдали» Юг нашей страны.

Данилов также добавил, что поиск пособников РФ на украинской государственной службе будет «обязательным». По всей видимости, чиновников нашей страны будут проверять на возможное сотрудничество с вражескими силами.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«Никто не может скрыть правду. Все, абсолютно все люди, которые принимали участие в данном позорном явлении, обязательно будут известны нам. Вопрос только во времени. И не важно, где те «кроты» сидят на сегодняшний день. Нам всех этих крыс нужно находить и травить, травить, травить!».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Данилов раскрыл цель ядерного шантажа Кремля.