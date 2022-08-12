Американский военный отметил, что сейчас украинские военные удачно работают на Херсонском направлении, поэтому он ожидает успеха в освобождении областного центра, информирует «НБН» со ссылкой на «НВ».

По словам Бридлава, у ВСУ есть достаточно вооружения от предыдущих поставок западных партнеров Киева для достижения своих целей, в частности, для деоккупации Херсона.

Бывший командующий силами НАТО сообщил, что хороших данных разведки о ситуации в области нет, есть только неподтвержденная информация о том, что страна-агрессор перебрасывает свои подразделения с Донецкого направления на юг, чтобы нарастить силы в этом регионе.

Генерал подчеркнул, что это добавит проблем ВСУ на южном направлении, но, с другой стороны, откроет украинским защитникам возможности на Донбассе. При этом Бридлав считает, что армия Украины успешно ведет компанию на подступах к Херсону.

Ранее о деоккупации Херсона рассказал генерал-майор Дмитрий Марченко. Военный высказался о сроках освобождения города.