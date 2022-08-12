Как информирует «НБН» со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологами группы «Рейтинг», практически все население нашей страны верит в нашу победу. Также огромное количество людей поддерживают украинского лидера.

Известно также, что заказчиками данного опроса стал Центр аналитических исследований Международного республиканского института. Само мероприятие проводилось 27-28 июня.

Так, обнародованные результаты говорят, что 98 процентов принявших участие в опросе украинцев утвердительно заявили о том, что они верят в победу Украины в войне против России. Только один процент в это не верят. Еще один процент не определился с ответом.

Кроме того известно, что отвечая на вопрос о том, поддерживают ли украинцы Зеленского, 59 процентов респондентов ответили, что решительно поддерживают гаранта Конституции. Еще тридцать два процента ответили, что скорее его поддерживают, чем нет.

Следовательно, в общей сложности нашего лидера сейчас поддерживают 91 процент опрошенных. В это же время всего два процента решительно не одобряют действий Верховного главнокомандующего ВСУ. Еще пять процентов скорее не одобряют его действия.

Ранее благодаря соцопросу стало известно, сколько украинцев мемчтают о переезде в другую страну.