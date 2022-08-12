В интервью «Украинской правде» министр обороны подчеркнул, что единственный реальный вариант прекращения боевых действий в нашей стране – победа ВСУ на поле боя при поддержке западных союзников Киева в виде поставок вооружения, информирует «НБН».

Резников отметил, что война не может закончиться по «корейскому сценарию», поскольку Российская Федерация еще восемь лет назад упустила возможность заморозить вооруженный конфликт.

В Минобороны не рассматривают и «сирийский» сценарий окончания боевых действий, поскольку у страны-агрессора истощаются ресурсы, а Украина наоборот пополняет свой арсенал оружия и получает помощь от новых партнеров, поскольку Запад заинтересован в победе нашего государства.

По словам министра, Украина должна быть в максимально выигрышной позиции, благодаря работе ВСУ и поддержке иностранных союзников, поэтому чиновник считает, что наша победа – абсолютно реальный план.

Ранее советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк также заявил, что в Украине не может повториться «корейский сценарий», поскольку между КНДР и Российской Федерацией есть существенное отличие.