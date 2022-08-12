Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу СБУ, украинские правоохранительные органы установили личность очередного российского военного, который убивал мирное население. Речь идет о соратнике Кадырове, командире мобильного отряда особого назначения Росгвардии в Чечне под названием «Ахмат» Басиеве Анзоне Саладиевиче.

В сообщении, которое обнародовало СБУ, говорится:

«Данный преступник входил в ближайшее окружение Рамзана Кадырова».

Известно, что в начале марта месяца захватчик вместе со своими подчиненными ворвался в один из частных местных домов. Там он похитил одного из подростков. Потом к нему применяли разного рода пытки. У него требовали данные о расположении бойцов ВСУ и даже угрожали огнестрельным оружием. Подростку также приставляли нож к горлу. Далее его посадили в бронеавтомобиль, где продолжили издевательства. Парню угрожали физической расправой.

После того, как Киевская область была освобождена от оккупантов, чеченский захватчик бежал на территорию страны-агрессора Российской Федерации, где продолжает скрываться от правосудия и по сей день. Военному преступнику объявили о подозрении. Сейчас продолжаются все необходимые мероприятия по привлечению его к ответственности.