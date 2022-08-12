Как информирует «НБН» сегодня, из сообщения офицера ВСУ Анатолия Штефана в Телеграм-канале стало известно, что во время боевых действий, которые начала Россия на украинской земле, был ликвидирован майор спецназа Главного разведывательного управления Российской Федерации Павел Штепа.
Дословно из сообщения украинского военного:
«Очередной «шаг доброй воли» от российских военных. На этот раз – майор спецназа ГРУ РФ Павел Штепа. Он официально денацифицировался и демилитаризовался».
Стоит отметить, что в последнее время ВСУ весьма активизировались на фронте, нанося смертельные удары по позициям врага и складам с боеприпасами и военной техникой оккупантов. В частности, это стало возможным благодаря поставкам нашей стране современных систем вооружения.
Напомним, ранее Алексей Резников, глава Министерства обороны Украины, заявил, что ВСУ получили от Великобритании очередную партию РСЗО М270.
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