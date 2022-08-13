Как передает «НБН», об этом идет речь в сообщении на Facebook-странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что войска Российской Федерации, используя реактивную и ствольную артиллерию, обстреляли Григоровку, Верхнекаменское и Краматорск. Кроме того, враг попытался продвинуться в направлении Спорное-Ивано-Дарьевка. Там по-прежнему продолжаются активные боевые действия.

Ситуация на Северском, Волынском и Полесском направлениях остается без значительных изменений. Использовав ствольную артиллерию, россияне открыли огонь в районе Сеньковки и Гремяча, что в Черниговской области, а также в Кондратовке и Басовке Сумской области.

Противник на Харьковском направлении наносил удары, используя танки, ствольную и реактивную артиллерию в ряде населенных пунктов, включая Уды, Харьков, Русские Тишки, Старый Салтов. Вражеская авиация нанесла удары вблизи Старого Салтова и Мосьпаново.

Неспокойно было на Славянском направлении: кроме обстрелов недалеко от Бражовки, Долины, Дубравного и Богородичного, враг задействовал авиацию рядом с Залиманом.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что генерал Марченко озвучил сроки деоккупации Херсона.