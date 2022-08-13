Как передает «НБН», об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко. В частности, он отметил, что к этому могут быть причастны Вооруженные силы Украины.

Высокопоставленный чиновник сообщил, что крайне мощный взрыв в городе прозвучал примерно в 15:40 дня.

«В 15:40 в Мариуполе раздался взрыв, который слышал весь город. В каждом районе. Подробности будут позже. Да, это не без нас», — намекнул на неслучайность взрыва советник мэра Мариуполя. При этом факт произошедшего также подтвердил городской совет.

«Мариуполь! Сильный взрыв. В 15:40 в оккупированном Мариуполе раздался сильный взрыв, который услышали все в городе, и об этом рассказали местные жители», — заявили в легитимном органе местного управления. Там пообещали предоставить подробности позже.

Прокомментировал взрывы в Мариуполе и депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Он выразил уверенность, что город непременно будет освобожден.

Пока же Мариуполь, который особенно сильно пострадал от российской агрессии, находится под контролем российских захватчиков. Польский посол в Украине Бартош Цихоцкий выразил уверенность, что если бы реактивные системы HIMARS нашей стране передали раньше, это помогло бы украинской армии деоккупировать Мариуполь.