Как информирует «НБН» со ссылкой на ОК «Юг», стало известно о том, что Вооруженные силы Украины попали в автомобильный мост дамбы в Новой Каховке. Теперь этот объект не функционирует.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями было обеспечено поражение автомобильного моста дамбы в Новой Каховке. Теперь использование этого объекта по назначению невозможно».

Касательно нанесенных украинскими защитниками ударов по опорным пунктам, а также скоплению вооружения и техники врага, то это произошло в Бериславском, Баштанском и Херсонском районах. В результате ударов были ликвидированы 46 человек личного состава армии России, пятнадцать единиц бронетехники и автомобилей. Сейчас уточняются данные об окончательных потерях вражеских сил.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Соединенное Королевство передало Украине очередную партию реактивных систем залпового огня М270. Примечательно, что это вооружение уже в Украине.