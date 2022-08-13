Как сообщает «НБН», об этом городской голова Дмитрий Орлов написал в своем Telegram-канале.

«Внимание, призываю вас быть осторожными и, если есть возможность, ограничьте время пребывания на улицах Энергодара. Есть информация, что оккупанты готовят очередные провокации», — отметил Орлов.

Кроме того, он добавил, что, в соответствии с информацией местных жителей, обстрел осуществляется из парковой зоны по Запорожской АЭС и промышленной территории. В отдельности мэр Энергодара добавил, что промежуток времени между вылетом и прилетом не превышает 3 – 5 секунд.

Ранее сегодня украинские разведчики предупредили о подготовке оккупантами провокации на Запорожской АЭС под флагом Украины. Также известно, что захватчики недалеко от стелы «Энергодар», что на въезде в город, подогнали артиллерийскую самоходную установку «Пион», на которой белой краской нанесена буква «Z». При этом россияне подняли сине – желтый флаг Украины.

«Скорее всего, ее используют для новых провокаций для обвинения Вооруженных сил Украины», — сказали в ГУР.

Ранее Дмитрий Орлов рассказал, почему оккупанты спешат провести в городе псевдореферендум.