Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», в ежедневной сводке Великобритании говорится:

«С 2014 года данный район находится на передовой линии контроля Донбасса. По всей вероятности атака со стороны Российской Федерации направлена на захват трассы М04. Эта дорога является основным подходом к Донецку с западной стороны».

Кроме того, в сообщении говорится, что на минувшей неделе приоритетом Российской Федерации, по всей вероятности, была переориентация подразделений для усиления юга Украинского государства.

Также представители разведки Великобритании добавили:

«Но на Донбассе поддерживаемые Российской Федерацией силы, в большей степени боевики ОРДО, продолжают предпринимать попытки штурма к северу от областного центра».

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что бойцы ВСУ отбросили вражеские силы от двух сел.