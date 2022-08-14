Как информирует «НБН», в своем интервью «Общественному» Екатерина Прокопенко сообщила, что пленного «азовца» оккупанты вывезли на территорию Российской Федерации. Однако никаких официальных подтверждений таким данным пока что не было.

Дословно из заявления Екатерины:

«Я знаю только то, что его вывезли на территорию Российской Федерации. Но вообще-то это еще не подтверждено. Мне стало известно о месте пребывания Дениса из российских средств массовой информации. Но государственные структуры пока что мне не подтверждают достоверности такой информации на официальном уровне. Как следствие, в данном случае весьма сложно что-либо подтвердить. Я прекрасно понимаю, что Российская Федерация в настоящее время спрятала командный состав. А других офицеров и солдат оккупанты также прячут, чтобы никто не знал, где они находятся».

Также, по словам Екатерины, она не владеет никакой информацией о муже от Красного Креста. Она добавила, что Российская Федерация весьма затягивает с процессом по обмену пленными, отметив напоследок, что после того, как в Еленовке произошла трагедия, все переговоры по обмену пленными Москва и вовсе приостановила.

Ранее главарь донецких боевиков Денис Пушилин рассказал о месте и времени проведения судилища над пленными украинскими защитниками.