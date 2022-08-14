Как информирует «НБН», о ситуации в регионе рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Телеграм.

Согласно его словам, войска Украины отбросили российских военных от Серебрянки и Спорного Донецкой области, что на границе с Луганской областью. Также он отметил, что захватчики Путина не прекращают своих попыток оккупировать регион полностью. Ни в ночное, ни в дневное время там не прекращаются боевые действия.

Дословно из заявления Гайдая:

«После того, как войска России весьма быстро захватили Лисичанск, вражеские силы не могут преодолеть расстояние площади этого города. Вражеские силы выжигают вокруг землю. Однако при этом каждый следующий километр захватчикам дается с огромными потерями».

Глава Луганской ОВА добавил, что российские военные предпринимали попытку штурмовать позиции ВСУ под Серебрянкой и Спорным, что в Донецкой области. Эти населения располагаются на границе с Луганской областью. Однако там враг потерпел огненное поражение от ВСУ и вынуждено бежал с поля боя. Аналогичная ситуация наблюдалась при еще семи попытках штурма с разных сторон.

Также в ОВА представили информацию о том, что рядом с десятью городами и селами российские войска нанесли воздушные удары. Также там были зафиксированы ракетные удары.

Артиллерия захватчиков, на протяжении ночи, четырнадцатого августа, пятнадцать раз обстреливала населенные пункты ствольным и реактивным вооружением.

Ранее Гайдай также рассказывал о том, как ВСУ вынудили врага, который пошел на штурм в Луганской области, отступить.