Как информирует «НБН», об этом по итогам разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Дословно из заявления Залужного:

«В ходе телефонного разговора в очередной раз были сверены оценки потерь российских войск на войне, начатой Путиным в Украине. Нами было отмечено, что враг несет огромные потери на территории Украины. Прежде всего, это потери в живой силе. По состоянию на сегодняшний день, пятая часть войск России разгромлена».

Помимо того, Валерий Залужный проинформировал относительно того, что активные боевые действия сегодня продолжаются на 1300 км фронта.

Напоследок главнокомандующий Вооруженными силами Украины добавил:

«Мы весьма нуждаемся в том, чтобы усилии артиллерийский огонь. Я в очередной раз обратился с этим к нашим партнерам».

Ранее Валерий Залужный рассказал, что будет с оккупантами РФ, которые осуществляют зверства на территории Украины.