Военный рассказал, что мужчин призывают на службу в армию, отталкиваясь от нужд украинских защитников на фронте, то есть тогда, то есть когда украинские защитники несут потери, информирует «НБН» со ссылкой на ЛІГА.net.

Мобилизация зависит напрямую от недостающих специальностей в доукомплектовании воинских частей. Как отмечает Горбач, по всем регионам нашей страны выполнен план по мобилизации на 100% и более, поэтому сейчас людей в армии хватает.

Несмотря на то, что количество добровольцев уменьшилось, поскольку их большая часть уже на фронте, в каждом территориальном центре они есть на учете в очереди, чтобы вступить в ряды украинских защитников.

Напомним, что в период мобилизации в армию призывают граждан без боевого опыта. Адвокаты объяснили, могут ли отправить военнообязанного на фронт без его согласия или без прохождения военных учений.