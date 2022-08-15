Показал видеообращение боевиков оккупированной Луганщины в своем Telegram-канале бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Ополченцы ЛНР» сообщили, что они не собираются бороться за «независимость ДНР», информирует «НБН».

По словам боевиков, они выполнили свой долг по «освобождению ЛНР», в связи с чем отпраздновали «день победы» 3 июля, и не намерены воевать за «Донецкую народную республику».

«Ополченцы» пожаловались, что их загоняют на территорию соседнего «государства» с помощью обмана, шантажа, запугиваний и угроз.

Отметим, что на прошлой неделе по приказу Путина бывший глава РФ Дмитрий Медведев побывал в «ЛНР». Зампред Совбеза России встретился со ставленниками Кремля в «республиках» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. В Сети высмеяли визит российского политика на оккупированный Донбасс.