В эфире телеканала «Эспрессо» эксперт рассказал, что украинские защитники ликвидируют логистику российских захватчиков, что является предпосылкой для активных действий, информирует «НБН».

Згурец призвал не формировать чрезмерные ожидания относитель деоккупации Херсона и южных регионов, поскольку ВСУ находятся на первом этапе освобождения этих областей.

Сейчас армия Украины смогли изолировать боевые действия благодаря ударам по складам и командным пунктам путинских войск. ВСУ ликвидируют логистические пути, системы управления и ПВО оккупантов.

Аналитик обратил внимание на то, что командные пункты ВС РФ переместились с правого берега Днепра на левый, однако это не говорит об утрате руководства войсками у врага. Поэтому украинским военным важно атаковать командные пункты и склады страны-агрессора на левом берегу.

После ударов ВСУ по военным объектам россиян, у захватчиков нет ни одной логистической карты с безопасным маршрутом. Зампредседателя Херсонского облсовета сообщил, что это стало основной причиной побега военного командования РФ из города.