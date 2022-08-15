Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Представительства президента Украины в АРК, крымские партизаны активизировались на полуострове.

Дословно из обнародованного заявления:

«Активисты из Крыма на территории временно оккупированного Россией Джанкоя расклеии листовки с координатами «следующих целей для Вооруженных сил Украины». Все это начало происходить после взрыва на аэродроме в Новофедоровке. На листовках в качестве целей написано: авиабаза «Октябрьское» и «Кача», вертолетодром «Джанкой», международный аэропорт «Севастополь», а также аэродром «Гвардейское».

Кроме того отмечается, что активисты «Желтой ленты» призывают граждан эвакуироваться на подконтрольную территорию Украинского государства. По всему Симферополю сейчас можно увидеть листовки с надписью: «Эвакуируйся, береги свою жизнь».

Ранее один из самых крупных таблоидов Германии Bild опубликовал последствия от взрывов в Новофедоровке.