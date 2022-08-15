В эфире национального телемарафона городской глава сообщил, что путинские военные мигрируют из Херсона в Мелитополь. При этом, россияне начале вывозить свои семьи уже из Мелитополя, после успешной активности партизан и ВСУ на прошлой неделе, информирует «НБН».

Федоров отметил, что в то же время ухудшились условия для местных жителей, поскольку оккупанты начали очередную массовую фильтрацию на улицах и в домах Мелитополя.

Отметим, что в рамках подготовки к фейковому референдуму в городе россияне начали сбор данных о мелитопольцах с проукраинской позицией.

Федоров рассказал, что напуганные партизанами захватчики угрожают горожанам, которые открыто поддерживают родную страну, депортацией. Мэр выразил надежду на то, что людей будут выселять в сторону Украины, однако есть худший сценарий развития событий.