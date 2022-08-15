Как информирует «НБН», об этом говорится в материале ISW.

Согласно имеющимся данным, российские захватчики ведут ожесточенные обстрелы таких городов, как Харьков, от Изюма до Славянса, Бахмут, от Авдеевки до Донецка, а также южных украинских городов.

Все это, как говорится в публикации, свидетельствует о том, что Москва предпочитает продвижение собственных войск вокруг Бахмута, а также, возможно, Северска. В то же время оккупанты всячески пытаются использовать активность сил ОРДО, чтобы захватить территории, которые они не смогли оккупировать с 2014 года в направлении Авдеевки.

То, что вокруг Славянска и Изюма наблюдается огромное скопление добровольческих батальонов, говорит о том, что в настоящее время эти земли не являются актуальными для агрессора. Наоборот, сейчас эта территория может быть контратакована украинскими войсками.

Скопление сил на территории Херсонской области, а также вокруг этого региона, может создать весомые трудности для командования Российской Федерации, а также управления. Особенно это может осуществиться, если ВСУ и далее будут продолжать контрнаступление на этих землях.

Состав российских войск вдоль Южного направления относительно разнообразнее, нежели на других направлениях.

По всей видимости, отмечают авторы материала из ISW, военное руководство России направило смешанные силы в данный район, чтобы оградить его от ожидаемого контрнаступления Украины.