Российский наемник-пропагандист вел каналы Grey Zone в YouTube и Telegram. Эти ресурсы «Админ» использовал для пропаганды войны РФ против Украины. О ликвидации оккупанта стало известно от других захватчиков и его «коллег», информирует «НБН».

Солдат Путина в одном из своих «видеообзоров» с другим пропагандистом высмеивал американские реактивные системы залпового огня, которые США передали ВСУ. Вагнеровец шутил, что ему не стоит раскрывать место, где он снимает видео, чтобы «не прилетел HIMARS», однако именно удар этих РСЗО лишил его жизни.

«Админ» совмещал блогерскую деятельность на околовоенную тематику с вербовкой новых наемников для ЧВК «Вагнер». Кроме того, он активно участвовал в войнах, которые развязывала РФ в Чечне, Сирии и на Донбассе. «Засветился» в Украине оккупант и после 24 февраля, в частности в боях за Мариуполь.

Напомним, что рупоры Кремля опозорились рассказом о «героическом поступке» ликвидированного путинского солдата. Пропагандисты выдумали историю о том, что оккупант погиб в неравном бою, пытаясь захватить HIMARS.