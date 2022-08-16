Как информирует «НБН», об этом в эфире Espresso сообщил Станислав Трошин, являющийся заместителем председателя Херсонского районного совета.

Согласно данным источника, местные жители рассказывают о том, что происходит в этом помещении. В настоящее время, согласно полученной информации, в данном здании находятся от шестидесяти до семидесяти жителей Херсона.

Дословно из заявления Трошина:

«В общей сложности, начиная с двадцать четвертого февраля, исчезли более 560 человек. Более шестидесяти находятся сейчас в этом распределителе. Там есть множество людей, в частности и городской голова Херсона Игорь Колыхаев. Есть также и прямые свидетельства людей, которым удалось выйти оттуда».

Помимо прочего, по словам заместителя руководителя Херсонского райсовета, в этом месте содержатся пленные захватчиками активисты, ветераны АТО, экс-военные ВСУ. Много людей с травмами и ранениями. Все они в чрезвычайно плохих условиях.

Кроме того, в своем комментарии изданию Трошин подчеркнул:

«Из людей на протяжении всего времени пытаются выбить любого рода показания. Оттуда люди могут выйти с переломанными ребрами, руками, ногами. Это является мини аналогом «изоляции» в Донецке. Такое весьма трудно себе представить в 21 веке».

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