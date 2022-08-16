Украинский журналист Роман Цымбалюк в своем Telegram-канале написал, что россияне не могут восполнить потери ВДВ, поэтому российское командование приняло решение «реформировать» эти войска, информирует «НБН».

Нововведения в Воздушно-десантных войсках РФ подразумевают реорганизацию структуры, в частности, ее сокращение: дивизии станут бригадами, полки – батальонами.

Как отмечает Цымбалюк, пока ничего неизвестно о сроках проведения соответствующих «реформ» в армии страны-оккупанта.

О масштабных потерях Воздушно-десантных войск российской Федерации свидетельствует День ВДВ, который в РФ отпраздновали 2 августа. Журналист Иракли Комахидзе показал фотографии празднования, обратив внимание на интересный нюанс.