Эксперт заявил, что враг теряет свой наступательный потенциал в Херсонской области. Свитан отметил, что переход 10-15 российских батальонных тактических групп, который происходил последние несколько недель, закончился, и ежедневно эти группировки теряют свой запал, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Полковник запаса ВСУ объяснил, что два-три раза «освободители» выдвигались со Снегиревки в сторону областного центра, упирались в воинские части украинских защитников. Наши бойцы их разбивали, и захватчики возвращались обратно.

Путинские войска пытаются создать плацдарм для наступления, однако ежедневно украинская авиация и артиллерия уничтожает их технику и личный состав. Свитан подчеркнул, что враг приближается к состоянию, когда он не сможет идти в наступление на Херсонском направлении, поскольку ВС РФ уже не смогут перебросить резервы с левого на правый берег Днепра.

По словам эксперта, сейчас россияне работают небольшими тактическими группами по всей линии фронта. Оккупанты осуществляют разведку боем, пытаясь вычеслить точки ВСУ, которые работают по группам врага. Далее все переходит в контрбатарейную борьбу, чем все и заканчивается.

Ранее полковник СБУ, народный депутат Роман Костенко развеял главный миф о деоккупации Херсонской области.