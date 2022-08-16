Мэр Энергодара сообщил, что люди массово покидают город из-за постоянных ударов по населенному пункту. Кроме того, россияне не перестают атаковать территорию Запорожской атомной электростанции с трех минометных позиций в городе, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Также «освободители» вскоре столкнутся с кадровыми проблемами на ЗАЭС, поскольку работники станции пытаются обезопасить себя от произвола захватчиков и выезжают из Энергодара. Орлов убежден, что оккупанты не смогут найти замену лицензированному персоналу АЭС, кроме того, им не хватит людей, чтобы работать посменно.

По словам городского главы, также россияне хотят переподключить ЗАЭС к сети в аннексированный Крым и эти действия очень опасны.

Ранее о ядерном терроризме РФ высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. Чиновник оценил вероятность катастрофы на ЗАЭС из-за деятельности оккупантов.