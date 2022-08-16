Об этом сообщил мелитопольский городской глава в своем Telegram-канале. Мэр пошутил, что уже две недели каждое утро для путинских военных начинается точно не с кофе, информирует «НБН».

Федоров сообщил, что в семь часов утра в Мелитополе были слышны взрывы в районе подстанции, после чего перестало функционировать эфирное ТВ-вещание. По словам городского главы, по предварительной информации был поврежден транзитный кабель.

Чиновник отметил, что как бы рупоры Кремля не пытались «промыть мозги» мелитопольцам пропагандой, они терпят неудачу. Местные жители продолжают обороняться, а силы сопротивления обезвреживают все российское.

Отметим, что путинские военные после успешной активности мелитопольских партизан и украинской армии начали вывозить свои семьи из города. Федоров рассказал, что несмотря на успехи наших защитников, ситуация для жителей Мелитополя ухудшилась.