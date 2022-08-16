Как информирует «НБН», об этом сообщают российские средства массовой информации.

В сообщении отмечается, что шестнадцатого августа вблизи с Майским, что в Джанкойском районе, случилоась возгорание. Инцидент произошел на территории обвалованной площадки, где временно хранятся боеприпасы в одной из воинских частей.

Возгорание, согласно данным Минобороны страны-агрессора, привело к детонации боеприпасов, которые там хранились. При этом власти России добавили, что причины чрезвычайного происшествия в настоящее время выясняются.

При этом поставленный властью РФ «глава» незаконно аннексированного полуострова Крым Сергей Аксенов заявил, что в результате детонации на складе боеприпасов пострадали два человека.

Дословно из сообщения Министерства обороны:

«Их жизни абсолютно ничего не угрожает. Территория радиусом в пять километров оцеплена. Сейчас там идет эвакуация людей, которые живут рядом со складами боеприпасов».

Напомним, ранее стало известно, что партизаны в Крыму начали расклеивать листовки с «целями для ВСУ».