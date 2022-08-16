В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на «УП», спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат во время брифинга, шестнадцатого августа, заявил, что в ВСУ считают, что взрывы в Джанкойском районе произошли в результате «несоблюдения правил противопожарной безопасности».

Дословно из заявления Игната:

«Существует позиция на официальном уровне от Кабмина, а также высшего военного руководства Украины. Вражеские силы не умеют пользоваться мерами пожарной безопасности. Однако это радует всю Украину. Джанкой стал очередным аэродромом РФ для скопления ударных вертолетов и другой военной техники. Исходя из появившегося в Сети видео, нам видно, как сдетонировал боекомплект. Будем надеяться, что именно таким образом враг самостоятельно избавится от своей техники и личного состава».

Кроме того, он добавил, что пока что рано говорить о потерях врага, но при этом озвучил предположение, что разведка Украины уже располагает информацией, которая будет публично обнародована.

Ранее в Министерстве обороны Украины озвучили новую версию взрывов в Крыму.