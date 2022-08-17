Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», защитники Украины в средине августа осуществили невероятно успешный обстрел командного пункта армии России в Макеевке, что в Донецкой области. В результате точного попадания были ликвидированы командиры множества подразделений и офицеры ФСБ России.

По всей видимости, командный пункт, в котором произошел «хлопок», был передислоцирован из Донецка. Причина – получение Киевом дальнобойных систем залпового огня. По всей вероятности, именно в этом КП и было на момент удара руководство, которое отвечало за наступательные действия захватчиков в направлении Авдеевки и Песков.

Напомним, ранее вчера мы уже писали об утренних взрывах вблизи с Джанкоем.