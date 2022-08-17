Как информирует «НБН» со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в материале на сайте Ассоциации реинтеграции Крыма.

В сообщении отмечается:

«Даже полностью подконтрольные агрессору «медиа АРК» начали иронично сообщать о том, что «главные вопросы, которые в настоящее время беспокоят всех, это то, где находится бомбоубежище, а также как быстро можно продать свою квартиру. Кроме того, люди задаются вопросом относительно того, что такое аварийный чемоданчик».

В это же время в сообщении говорится, что на территории оккупированного Севастополя мошенники уже осуществляют рассылку на мобильные телефоны, где предлагают указать адрес бомбоубежищ, которые работают «за небольшие деньги».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что партизаны в Крыму расклеивают листовки со следующими «целями для ВСУ».