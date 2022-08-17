Как информирует «НБН», об этом в комментарии «Укринформ» сообщил депутат Харсонского областного совета Сергей Хлань.

Дословно из сообщения Хланя:

«Они уже успели восстановить мост по плотине Каховской гидроэлектростанции».

Согласно словам областного депутата, врагу помогла отремонтировать мост одна из местных фирм. Речь идет об «Олесе».

Напомним о том, что ранее мы уже писали, как Вооруженные силы Украины точным ударом повредили автомобильный мост дамбы Каховской гидроэлектростанции. Кроме того, ранее неоднократно писалось о ювелирных ударах украинских защитников по Антоновскому мосту, что недалеко от Херсона. Благодаря таким действиям врага, передвижение их военной силы значительно замедляется, что на руку ВСУ.